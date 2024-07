Vrouw (70) met geweld beroofd van auto in Brabantse Zevenbergen

ZEVENBERGEN (ANP) - Een oudere vrouw is vrijdagavond in Zevenbergen op een gewelddadige manier slachtoffer geworden van een autoroof. Het incident gebeurde iets voor middernacht op de Klundertseweg in de Brabantse plaats. Het voertuig met de verdachte kon later worden aangehouden in Hendrik-Ido-Ambacht.

De 70-jarige vrouw stond voor een woning in de Klundertseweg toen ze ineens werd vastgepakt en mishandeld. Hij eiste haar autosleutels en gooide het slachtoffer daarna op de grond. Hevig geschrokken gaf de vrouw de dader de sleutel, waarna die wegreed met de geroofde auto.

Gewaarschuwde agenten zetten hierna de achtervolging in, die ging in de richting Rotterdam. Collega-agenten uit die regio sloten zich aan bij de achtervolging en zagen het voertuig in Hendrik-Ido-Ambacht. Het lukte hen echter niet om de auto klem te rijden.

Even na middernacht vonden ze het voertuig alsnog bij de Roemer Visscherhof in de Zuid-Hollandse plaats, geparkeerd tegen een andere auto en een schutting. De vermoedelijke dader werd kort erna gezien in een steegje. Onder dreiging van een stroomstootwapen kon die worden aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Breda, die voor verhoor werd meegenomen naar het politiebureau.