Vrouw had kort voor moord in Hardenberg politie aan de lijn

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 10:52
anp021025091 1
ZWOLLE (ANP) - Kort voor ze door haar man op straat in Hardenberg werd doodgestoken, had het slachtoffer contact met de politie. Ze gaf aan doodsbang voor hem te zijn. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Zwolle.
De 53-jarige Tonnie had op 29 oktober 2024 de politie aan de lijn om te melden dat haar man Hans H. (57) zich niet aan het huis- en contactverbod hield. "U had haar bedreigd. Ze zou geen 54 jaar worden. Ze was doodsbang", zei de rechter tegen de verdachte. Toen de vrouw tegen 16.45 uur het kindcentrum in Hardenberg waar ze werkte verliet en in haar auto stapte, kwam haar man aangereden. Hij sloeg haar zijruit in en begon op haar in te steken.
De vrouw bezweek ruim een halfuur later aan haar verwondingen. Hans H. erkent dat hij haar neerstak. "Blijkbaar was ik dat ja", zei hij.
