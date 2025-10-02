Opening Shein-winkels in Frankrijk leidt tot kritiek

PARIJS (ANP/RTR) - Shein opent in november zijn eerste permanente winkels in Frankrijk. De fastfashionwebwinkel heeft een overeenkomst gesloten met warenhuiseigenaar Société des Grands Magasins (SGM) voor shop-in-shops in warenhuizen in Parijs en andere steden. Maar die stap kan op kritiek rekenen van Franse retailers.

Shein had tot nu toe alleen tijdelijke pop-upwinkels die vooral gericht waren op marketing. Met winkels in Franse warenhuizen zet Shein een volgende stap en hoopt SGM een jonger publiek naar zijn warenhuizen te trekken.

Franse merken hadden al moeite om te concurreren met Zara en H&M toen Shein werd gelanceerd, dat klanten lokt met lage prijzen en een verslavende app. "Voor het Parijse stadhuis creëren ze de nieuwe Shein-megastore, die, na tientallen Franse merken te hebben vernietigd, erop uit is onze markt nog massaler te overspoelen met wegwerpproducten", stelt Yann Rivoallan, de baas van de Franse moderetailvereniging Fédération Française du Prêt à Porter.