Vrouw probeert koningspython in bh vliegtuig in te smokkelen

AMSTERDAM (ANP) - Een Canadese vrouw heeft geprobeerd een koningspython in haar bh het vliegtuig in te smokkelen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op Instagram. Toen de beschermde slang bij de veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, beweerde de vrouw dat ze het dier had gevonden bij een Amsterdams hotel.

"Dat lijkt ons sterk", aldus de NVWA. De slang is in beslag genomen en veilig ondergebracht bij een deskundige opvang. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt. "Je mag namelijk niet zomaar beschermde dieren meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden."