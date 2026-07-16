Ben jij altijd degene die appt? Dit zijn 5 signalen dat je vriendschap uit balans is

Je stuurt altijd als eerste een bericht, luistert urenlang naar de problemen van de ander en gaat na elke afspraak uitgeput naar huis. Herkenbaar? Dan lijkt het erop dat je vriendschap niet gelijkwaardig is.

Dat geeft niet alleen een vervelend gevoel. Uit een overzichtsstudie uit 2025 blijkt dat wederkerige vriendschappen gelinkt zijn aan een betere mentale gezondheid, minder stress en een groter gevoel van welzijn. Scheve vriendschappen hebben juist het tegenovergestelde effect.

Dit zijn vijf rode vlaggen die in het onderzoek naar voren zijn gekomen:

1. Jij neemt altijd het initiatief

Bekijk eens jullie laatste tien gesprekken. Hoe vaak begon jij het contact?

Volgens de sociale-uitwisselingstheorie draait een gezonde vriendschap om wederkerigheid. Onderzoek laat zien dat juist de gezamenlijke inspanning bepaalt of een vriendschap standhoudt. Als één persoon al het werk doet, is de kans groot dat de ander vooral meeliftt.

2. Alles draait om de ander

Ken je iemand die ieder gesprek moeiteloos weer naar zichzelf weet te trekken?

Psychologen noemen dat 'conversationeel narcisme': een patroon waarbij iemand nauwelijks belangstelling toont voor jouw verhaal en steeds terugkeert naar zijn of haar eigen ervaringen. Mensen met dit gedrag worden gemiddeld als minder sociaal aantrekkelijk ervaren en het patroon neemt vaak toe naarmate de tijd verstrijkt.

3. Je voelt je na afloop leeg

Een goede vriend geeft meestal energie. Voel je je juist telkens uitgeput na een ontmoeting, dan moet je je eens achter de oren krabben.

Onderzoek laat zien dat vriendschappen waarin iemand voortdurend veel vraagt of onbetrouwbaar is, leiden tot meer stress en een lager gevoel van welzijn. Opvallend genoeg maakt het daarbij weinig uit hoeveel je die persoon eigenlijk mag.

4. Je verzint steeds excuses

"Hij heeft het druk." Of: "Ze zal mijn bericht wel gemist hebben."

Iedereen verdient af en toe het voordeel van de twijfel. Maar als jij structureel gedrag blijft goedpraten, terwijl afspraken worden afgezegd of berichten onbeantwoord blijven, dan is dat een teken dat de relatie niet meer in balans is.

5. Zonder jouw inzet bestaat de vriendschap niet meer

Misschien wel de belangrijkste vraag: wat gebeurt er als jij een tijdje niets doet?

Psychologen wijzen erop dat mensen die hun eigen behoeften voortdurend wegcijferen om een relatie in stand te houden, een grotere kans hebben op sombere gevoelens. Als een vriendschap alleen blijft bestaan doordat jij eraan blijft trekken, betaal je daar uiteindelijk zelf de prijs voor.

Wat kun je doen?

Je hoeft niet direct de stekker eruit te trekken. Neem eerst bewust wat afstand en kijk of de ander zelf contact zoekt. Gebeurt dat niet, dan zegt dat vaak al genoeg.

Een andere optie is het onderwerp open op tafel leggen. Bijvoorbeeld door rustig aan te geven dat je het gevoel hebt dat jij de laatste tijd steeds degene bent die het initiatief neemt. De reactie van de ander vertelt vaak meer dan het antwoord zelf.

Niet elke vriendschap hoeft een leven lang mee te gaan. Soms groeien mensen uit elkaar. Het verschil is alleen of dat vanzelf gebeurt, of dat jij al die tijd in je eentje de vriendschap overeind hebt gehouden.