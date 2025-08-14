Vrouw die kind van balkon zou hebben gegooid: ik hoorde stemmen

ARNHEM (ANP) - Adriana P. (42), die ervan wordt verdacht in november haar 5-jarige zoontje in Zutphen van het balkon te hebben gegooid, kreeg daartoe opdracht van stemmen die ze hoorde, verklaarde ze donderdag in de rechtbank in Arnhem. De jongen viel van de vijfde etage van de flat waar ze woonden, een val van ongeveer 15 meter. Hij overleefde, maar liep onder meer een klaplong op.

De vrouw verklaarde dat zij haar zoon niet wilde vermoorden en dat het leek alsof ze "onder hypnose was, in een trance". "Ik nam hem in mijn armen en zei: de tijd is gekomen Marwan. Ik heb hem heel veel kusjes gegeven en toen liet ik hem vliegen. Ik zei: vlieg op als een vlinder." De kleuter mocht een paar dagen na de val het ziekenhuis verlaten en ging naar een pleeggezin.

Bij P. is een schizofrene stoornis vastgesteld. Ook heeft ze PTSS en problemen met alcohol en drugs. Deskundigen oordelen dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens het incident en adviseren daarom tbs met voorwaarden op te leggen. Het Openbaar Ministerie komt later op de dag met een strafeis.