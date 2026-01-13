OM: verdachte onlinemisbruik maakte 150 slachtoffers

ROTTERDAM (ANP) - Een 40-jarige man uit Herten (Limburg) wordt verdacht van onlinemisbruik van ruim 150 minderjarige meisjes, van wie veertig uit Nederland. De man stond dinsdag voor het eerst terecht op een openbare zitting. Volgens het Openbaar Ministerie benaderde hij zijn jonge slachtoffers via een deels zelf ontwikkeld computerspel.

De slachtoffers zouden tijdens het spel 'Highscoregame' zijn aangezet om "steeds verdergaande seksuele handelingen voor de camera te verrichten", volgens het OM. De man zou hiervan ook beelden hebben gemaakt en verspreid. Bij hem zijn driehonderd video's aangetroffen van meisjes tussen de 9 en 17 jaar oud. Volgens het OM was de man sinds 2017 actief.

De verdachte is op 1 oktober aangehouden. Hij kwam in beeld bij de politie door informatie uit de Verenigde Staten. Hij zou een gebruiker zijn van een forum op het darkweb waar beelden van seksueel kindermisbruik worden gedeeld, aldus het OM.

De rechtbank Rotterdam besloot dat de verdachte blijft vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 26 juni.