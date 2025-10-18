Zelensky geeft hoop op Amerikaanse Tomahawk-raketten niet op

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt nog steeds op Amerikaanse Tomahawk-langeafstandsraketten in de strijd tegen Rusland. "Het is goed dat president Trump geen nee heeft gezegd, maar voor vandaag ook geen ja", aldus Zelensky in een interview na zijn ontmoeting met Trump in het Witte Huis.

Volgens de Oekraïense leider is het thema niet van tafel. In het vraaggesprek met omroep NBC benadrukte Zelensky dat Oekraïne afhankelijk is van dergelijke wapens om zich te verdedigen tegen de Russen. Hij merkte ook op dat Tomahawks een gevoelig onderwerp zijn voor Moskou. Hij denkt dat de Russische president Poetin bang is voor de levering ervan aan Kyiv.

Zelensky was naar Washington gereisd om de Tomahawk-raketten los te peuteren. Trump toonde zich bereid om over leveringen te praten, maar benadrukte herhaaldelijk dat zijn land ze zelf nodig heeft. De Amerikaanse president wil nu eerst weer met Poetin overleggen over een einde aan de oorlog.