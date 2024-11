Vrouwen in ondergoed protesteren voor Iraanse ambassade Brussel

- In Brussel hebben dinsdag enkele tientallen vrouwen in hun ondergoed voor de Iraanse ambassade geprotesteerd tegen de arrestatie van de Iraanse activiste Ahoo Daryaei. Zij werd vorige week in Teheran opgepakt toen ze zich in het openbaar had uitgekleed uit protest tegen de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen.

De vrouwen in België zeiden tegen persbureau Belga dat ze Daryaei en alle andere vrouwelijke politieke gevangenen in Iran een hart onder de riem willen steken. Ze roepen op de activisten onmiddellijk vrij te laten, zoals Amnesty International eerder deze week ook al eiste. "We moeten Daryaei haar stem versterken en haar actie mogen we niet vergeten", zei een van de organisatoren van het protest. "Dit is een strijd op lange termijn. We zijn natuurlijk niet naïef en weten dat deze acties Daryaei niet zullen bevrijden. Voor mij blijft het wel belangrijk om hierover te spreken en te sensibiliseren"

Volgens de demonstranten is Daryaei dinsdag opgenomen in een centrum voor mensen met een mentale stoornis. De universiteit waar ze werd opgepakt zei na de arrestatie dat de vrouw psychische problemen had.