Koolhof en Mektic boeken eerste zege in dubbelspel ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof heeft de eerste zege binnen op de ATP Finals. De 35-jarige Nederlander won samen met de Kroaat Nikola Mektic de tweede groepswedstrijd in het dubbelspel van Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos. Koolhof en Mektic wonnen na twee sets de matchtiebreak: 4-6 7-6 (6) 10-8.

De Nederlander en de Kroaat hadden de eerste wedstrijd verloren van de Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson. Granollers en Zeballos waren begonnen met een nederlaag tegen de Fin Harri Heliovaara en de Brit Henry Patten.

Koolhof en Mektic, die als derde zijn geplaatst, spelen nog tegen Heliovaara en Patten. Die wonnen eerder op de dag van Purcell en Thompson: 7-6 (3) 7-5.

Aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi, mogen de beste acht koppels van het jaar meedoen. Koolhof en Mektic wonnen het toernooi in 2020. Toen werd het toernooi nog in Londen gehouden. Voor de 35-jarige Koolhof zijn de ATP Finals het laatste toernooi met Mektic. De week na de ATP Finals doet de Gelderlander nog mee aan de kwartfinale van de Davis Cup Finals tegen Spanje in Málaga, daarna stopt hij.