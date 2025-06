VRT Nieuws: Belgische tijdschriften schreven artikelen met AI

BRUSSEL (ANP) - Bij verschillende Belgische tijdschriften is kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om artikelen te schrijven, zonder dat voor lezers duidelijk te maken. Dat schrijft VRT Nieuws op basis van eigen onderzoek. Bij het magazine Elle was in april en mei meer dan de helft van de artikelen geschreven door verzonnen personen met behulp van AI.

Volgens VRT Nieuws werd ook bij magazines Marie Claire, Forbes en Psychologies gebruikgemaakt van verzonnen profielen en AI-gegenereerde inhoud. Uitgever Ventures Media zei in een reactie tegen VRT Nieuws dat het ging om een test. "We genereren artikels die volledig door AI zijn gemaakt en niet redactioneel zijn nagelezen. Binnen het kader van de test zijn aliassen gebruikt. Het blijft wel beperkt en het staat los van de redactie."

Het bedrijf zegt ook dat het zijn koers inmiddels heeft gewijzigd. "We begrijpen dat het gebruik van aliassen tot verwarring kan leiden en daarom hebben we die werkwijze nu ook aangepast om het in de toekomst duidelijker te maken en het ook aan te geven dat de content is gemaakt door gebruik van AI." Bij artikelen waar VRT Nieuws over schrijft staat nu onderaan de tekst "deze inhoud werd gegenereerd met behulp van AI."