Extreme hittegolf teistert Zuid-Europa

Dit weekend maakt Zuid-Europa zich op voor een extreme hittegolf, met temperaturen boven de 40 graden. Vooral in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk wordt het heet, laat persbureau AFP weten.

In Rome zal naar verwachting het kwik stijgen tot 37 graden. Zowel toeristen als katholieke pelgrims zoeken verkoeling bij de ongeveer 2500 openbare fonteinen in de Italiaanse hoofdstad. De populaire toeristische bestemming Venetië ging vrijdag al gebukt onder hoge temperaturen. Amazon-topman Jeff Bezos viert daar zijn huwelijk. Bezoekers van en demonstranten tegen het huwelijk hadden het vrijdag zwaar onder de felle zon.

De Franse havenstad Marseille heeft al maatregelen genomen om inwoners verkoeling te bieden. Daar wordt het ook warm met temperaturen rond de 40 graden. Franse autoriteiten hebben daarom besloten de openbare zwembaden gratis toegankelijk te maken voor inwoners.

In Portugal wordt door de extreme hitte de kans op bosbranden extra in de gaten gehouden. In de hoofdstad Lissabon kunnen temperaturen van 42 graden worden gemeten. Ook Spanje krijgt te maken met hoge temperaturen boven de 40 graden. De afgelopen jaren werd het land al geteisterd door een aantal dodelijke zomerbranden op het Iberisch Schiereiland.