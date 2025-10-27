VS: aanval Israël op Gaza was geen schending van staakt-het-vuren

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat Washington de aanval die Israël zaterdag uitvoerde op Gaza niet ziet als een schending van het staakt-het-vuren. Volgens Rubio richtte de aanval zich op een lid van Islamitische Jihad dat een aanval op Israël voorbereidde.

Rubio zei dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen bij een directe dreiging tegen het land. Islamitische Jihad ontkent een aanval te hebben gepland.

Sinds het ingaan van het staakt-het-vuren beschuldigen Hamas en Israël elkaar van schendingen van het bestand. Vorige week zei Hamas dat Israël het staakt-het-vuren al tachtig keer had geschonden. Israël beschuldigde op zijn beurt Hamas meerdere keren van het voorbereiden van aanvallen en zegt dat de groepering twee Israëlische militairen doodde bij een aanval in Rafah.