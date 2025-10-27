ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS: aanval Israël op Gaza was geen schending van staakt-het-vuren

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 10:00
anp271025088 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat Washington de aanval die Israël zaterdag uitvoerde op Gaza niet ziet als een schending van het staakt-het-vuren. Volgens Rubio richtte de aanval zich op een lid van Islamitische Jihad dat een aanval op Israël voorbereidde.
Rubio zei dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen bij een directe dreiging tegen het land. Islamitische Jihad ontkent een aanval te hebben gepland.
Sinds het ingaan van het staakt-het-vuren beschuldigen Hamas en Israël elkaar van schendingen van het bestand. Vorige week zei Hamas dat Israël het staakt-het-vuren al tachtig keer had geschonden. Israël beschuldigde op zijn beurt Hamas meerdere keren van het voorbereiden van aanvallen en zegt dat de groepering twee Israëlische militairen doodde bij een aanval in Rafah.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

shutterstock_2671810981

Slaaptekort zorgt ervoor dat je hersenen dingen onthouden die nooit gebeurd zijn

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp261025103 1

Ouwehand benadrukt eensgezindheid PvdD, maar heeft de schijn tegen

Loading