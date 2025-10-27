Inspectie keurt 37,5 procent van getest kindervuurwerk af

DEN HAAG (ANP) - Van het geteste kindervuurwerk is 37,5 procent afgekeurd omdat het een groot risico kan vormen. Twee fonteinsoorten in de categorie kindervuurwerk explodeerden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in totaal veertig fonteinen, knetterpellets en flitstabletten getest.

Het afgekeurde kindervuurwerk moet van de markt worden gehaald en vernietigd. Een andere belangrijke reden voor het afkeuren van het zogenoemde F1-vuurwerk is dat de vonken of brandende delen te hoog worden uitgestoten. Deze moeten binnen een cirkel van 1 meter blijven. Ook mag het meeste kindervuurwerk maximaal 7,5 gram kruit bevatten.

Soms ontbraken veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. Daarover heeft de ILT opdracht gegeven dit zo snel mogelijk te herstellen.

Onder het vuurwerk in de categorie F1 vallen onder meer sterretjes en knalerwten. In de tests richtte de inspectie zich vooral op de producten met het hoogste risico.