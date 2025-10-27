ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inspectie keurt 37,5 procent van getest kindervuurwerk af

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 10:06
anp271025089 1
DEN HAAG (ANP) - Van het geteste kindervuurwerk is 37,5 procent afgekeurd omdat het een groot risico kan vormen. Twee fonteinsoorten in de categorie kindervuurwerk explodeerden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in totaal veertig fonteinen, knetterpellets en flitstabletten getest.
Het afgekeurde kindervuurwerk moet van de markt worden gehaald en vernietigd. Een andere belangrijke reden voor het afkeuren van het zogenoemde F1-vuurwerk is dat de vonken of brandende delen te hoog worden uitgestoten. Deze moeten binnen een cirkel van 1 meter blijven. Ook mag het meeste kindervuurwerk maximaal 7,5 gram kruit bevatten.
Soms ontbraken veiligheidswaarschuwingen op de verpakking. Daarover heeft de ILT opdracht gegeven dit zo snel mogelijk te herstellen.
Onder het vuurwerk in de categorie F1 vallen onder meer sterretjes en knalerwten. In de tests richtte de inspectie zich vooral op de producten met het hoogste risico.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

shutterstock_2671810981

Slaaptekort zorgt ervoor dat je hersenen dingen onthouden die nooit gebeurd zijn

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

anp261025103 1

Ouwehand benadrukt eensgezindheid PvdD, maar heeft de schijn tegen

Loading