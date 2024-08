VS: aanval op Koersk moet Russische troepen uit Oekraïne dwingen

WASHINGTON (ANP) - Met de Oekraïense inval in Koersk lijkt Kyiv Rusland te willen dwingen een deel van zijn troepen uit Oekraïne te halen en naar die Russische regio te verplaatsen. Dat stelt een Amerikaanse regeringsbeambte dinsdagavond tegenover persbureau Reuters.

Eerder dinsdag had de Amerikaanse president Joe Biden al verklaard dat de actie in Koersk de Russische president Vladimir Poetin met "een groot dilemma" opzadelt. Vorige week trok het Oekraïense leger met zo'n 1000 man met tientallen tanks en andere gepantserde voertuigen de grens over. De Verenigde Staten herhaalden dinsdag dat zij op geen enkele wijze betrokken waren bij de actie. Wel zei Biden dat hij in de afgelopen dagen elke vier tot vijf uur op de hoogte werd gehouden van de situatie.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn leger inmiddels 74 plaatsen veroverd in de Russische grensregio, en rukken zijn troepen ondanks "zware en intense gevechten" nog altijd verder op. Oekraïne heeft geen duidelijke toelichting gegeven over het doel van de actie. Wel verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag dat het land niet van plan is het veroverde gebied te behouden.