UNICEF waarschuwt voor groeiend gevaar van hitte voor kinderen

NEW YORK (ANP) - Een op de vijf kinderen wereldwijd woont in een gebied waarin het aantal extreem warme dagen in de afgelopen zestig jaar is verdubbeld of nog hoger is geworden. Dat stelt VN-kinderorganisatie UNICEF, die waarschuwt voor het gevaar dat hitte vormt voor kinderen.

"De lichamen van jonge kinderen zijn veel kwetsbaarder bij extreme hitte dan die van volwassenen", aldus een woordvoerder van UNICEF tegen persbureau AFP. "Kinderen zijn fragiel en ademen heel snel. Ze kunnen niet zweten zoals volwassenen dat kunnen. Hittestress kan dodelijk zijn voor ze."

UNICEF houdt een ondergrens van 35 graden Celsius aan voor extreme hitte. Zo'n 466 miljoen kinderen maken die twee keer zo vaak mee als hun grootouders. Ruim een kwart van hen woont in West- en Centraal-Afrika. De VN-organisatie waarschuwt dat in die warme gebieden ondervoeding en besmettelijke ziektes als malaria en dengue ook een groter probleem zijn. Daarnaast kan hitte negatieve gevolgen hebben voor de neurologische ontwikkeling en geestelijke gezondheid van kinderen.

De organisatie roept op tot onder meer betere voorlichting voor ouders, training voor zorgpersoneel en koele schoolgebouwen. Maar UNICEF onderstreept vooral het belang van het terugdringen van klimaatverandering. "Nu overheden werken aan hun nationale klimaatactieplannen, moeten zij erbij stilstaan dat de kinderen van nu en toekomstige generaties zullen moeten leven in de wereld die zij achterlaten," aldus UNICEF-baas Catherine Russell in een verklaring.