VS bij VN: aanval op Iran was collectieve zelfverdediging

NEW YORK (ANP/RTR) - De Verenigde Staten rechtvaardigen hun aanvallen op Iran van afgelopen weekend als "collectieve zelfverdediging" op grond van artikel 51 van het oprichtingshandvest van de VN. Dat schrijft de waarnemend Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Dorothy Shea, in een brief aan de Veiligheidsraad.

Het doel van de Amerikaanse aanvallen op Iran was "de nucleaire verrijkingscapaciteit van Iran te vernietigen en de dreiging te stoppen dat dit schurkenregime een kernwapen creëert en gebruikt", aldus Shea, die ook schrijft: "De Verenigde Staten blijven zich inzetten voor een akkoord met de Iraanse regering."

De VS trokken zich in 2018 unilateraal terug uit een atoomdeal met Iran, die ook ondertekend was door China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Iran beloofde daarin zijn nucleaire programma alleen te gebruiken voor wetenschappelijke en civiele doeleinden, in ruil voor verminderde sancties. Na het klappen van de deal stelden de VS nieuwe sancties in tegen Iran.