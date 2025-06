RTL-topman: lang gewacht op goedkeuring overname door DPG

AMSTERDAM (ANP) - Topman Sven Sauvé van RTL Nederland is heel blij met de goedkeuring voor de overname van RTL Nederland door DPG Media. Daar is lang op gewacht en het overnameproces was zorgvuldig en gedegen. Dat zei Sauvé in de talkshow Humberto. Eerder op de dag gaf toezichthouder ACM groen licht voor de overname van 1,1 miljard euro onder strenge voorwaarden, waardoor tal van kranten en tv-zenders per 1 juli onder één dak komen.

Volgens Sauvé komt RTL Nederland nu bij een bedrijf terecht met "dezelfde ambities en dromen en zit journalistiek echt in het DNA van DPG". Hij zei ook "rotsvast vertrouwen te hebben in Nederlandse content en de kracht van lokale verhalen". "We willen ons onderscheiden met echte Nederlandse verhalen en we blijven investeren in onafhankelijke journalistiek."

Voor de overname gelden waarborgen om RTL Nieuws en NU.nl als afzonderlijke nieuwsmerken te behouden, met losse redacties die onderling geen content uitwisselen. DPG kondigde de overname eind 2023 al aan.

Videoland

RTL Nederland is ook moederbedrijf van Videoland. De topman verklaarde dat de grootste concurrentie komt van internationale streamingdiensten zoals Netflix. "Deze partijen hebben enorm diepe zakken. Wij hebben altijd gezegd dat het belangrijk is dat je als lokale speler de krachten bundelt om daar tegenwicht aan te bieden. Dat is wat deze samenwerking uiteindelijk mogelijk gaat maken. Daarom ben ik ontzettend trots en blij dat we deze stap nu kunnen zetten."

Sauvé blijft verder aan als topman van RTL Nederland, samen met zijn team.