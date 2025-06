KANANASKIS (ANP/AFP/RTR) - De VS hebben een "sterke verklaring" over de oorlog in Oekraïne in de voorgenomen slottekst van de top van de G7 geblokkeerd, melden anonieme betrokkenen. Washington wil daarmee voorkomen dat zijn positie om te kunnen onderhandelen met het Kremlin wordt ondermijnd.

De top is in het westen van Canada gehouden. Gastheer premier Mark Carney komt daarom met een aparte verklaring van de zes leden van de G7 die wel achter de ferme taal jegens Rusland staan.