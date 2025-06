Trump heeft met veiligheidsraad over Iran overlegd

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump heeft in het Witte Huis met zijn Nationale Veiligheidsraad in de roemruchte 'Situation Room' overlegd over de strijd tussen Israël en Iran, aldus anonieme betrokkenen. De bijeenkomst duurde een uur en twintig minuten. Het is nog niet bekend welke conclusie Trump heeft getrokken. Hij zou geneigd zijn Israël militair bij de aanvallen op Iran te gaan helpen.

Amerikaanse functionarissen willen alleen kwijt dat Trump alle opties overweegt. Volgens Israëlische media hoopt de regering van premier Benjamin Netanyahu dat de Amerikanen speciale bommen gaan inzetten om met name een ondergronds nucleair centrum in bunkers in bergen in Iran te verwoesten. Israël heeft geen middelen om die bunkers uit te schakelen.

Volgens The New York Times is er ook de mogelijkheid dat de Amerikanen Israëlische gevechtsvliegtuigen gaan helpen tanken in de lucht zodat ze langer boven Iran actief kunnen zijn.