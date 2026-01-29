VS bouwen militaire aanwezigheid rond Iran verder uit

WASHINGTON (ANP) - De VS versterken opnieuw hun militaire aanwezigheid rond Iran. Recentelijk zouden vliegtuigen die kant op zijn gestuurd die onder meer kunnen voorzien in het vervoer van militairen, (lucht)bevoorrading van andere vliegtuigen en communicatie. Op zee zou de luchtafweer zijn versterkt, met de komst van een zogenoemde torpedobootjager. Die kan bovendien kruisraketten afvuren. Inmiddels zou het land tien oorlogsschepen in de regio hebben, waaronder de USS Lincoln, het vliegdekschip dat enkele dagen geleden aankwam.

Woensdag waarschuwde president Donald Trump Iran dat de "enorme armada" die afkoerst op het land groter is dan die werd ingezet bij Venezuela. De vloot zou snel en agressief kunnen toeslaan, aldus Trump. Hij drong er bij Teheran opnieuw op aan een deal te sluiten, onder meer over de Iraanse kernambities. In oktober liep een akkoord daarover met het Westen definitief af.

Naast de atoomplannen zijn de VS ook boos over het geweld waarmee Iran de protesten in het land neerslaat. Daarbij vielen al duizenden doden.