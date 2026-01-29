ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS bouwen militaire aanwezigheid rond Iran verder uit

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:47
anp290126136 1
WASHINGTON (ANP) - De VS versterken opnieuw hun militaire aanwezigheid rond Iran. Recentelijk zouden vliegtuigen die kant op zijn gestuurd die onder meer kunnen voorzien in het vervoer van militairen, (lucht)bevoorrading van andere vliegtuigen en communicatie. Op zee zou de luchtafweer zijn versterkt, met de komst van een zogenoemde torpedobootjager. Die kan bovendien kruisraketten afvuren. Inmiddels zou het land tien oorlogsschepen in de regio hebben, waaronder de USS Lincoln, het vliegdekschip dat enkele dagen geleden aankwam.
Woensdag waarschuwde president Donald Trump Iran dat de "enorme armada" die afkoerst op het land groter is dan die werd ingezet bij Venezuela. De vloot zou snel en agressief kunnen toeslaan, aldus Trump. Hij drong er bij Teheran opnieuw op aan een deal te sluiten, onder meer over de Iraanse kernambities. In oktober liep een akkoord daarover met het Westen definitief af.
Naast de atoomplannen zijn de VS ook boos over het geweld waarmee Iran de protesten in het land neerslaat. Daarbij vielen al duizenden doden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading