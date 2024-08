Halvefinaliste Sardjoe dicht bij olympische breakingmedaille

PARIJS (ANP) - India Sardjoe is dicht bij een medaille op het eerste olympisch breakingtoernooi ooit. De 18-jarige Haagse staat in de halve finales in Parijs na een 2-1-overwinning op de 41-jarige voormalig wereldkampioene 'Ayumi' uit Japan. De jury vond 'B-Girl India' in de laatste twee van de drie rondes van de dansbattle de beste.

Sardjoe neemt het vlak na 20.45 uur voor een plek in de finale (rond 21.30 uur) op tegen 'Ami', een andere oud-wereldkampioene uit Japan. Bij verlies volgt een battle om het brons.