VS doden opvarenden bij aanval op drugsboot, maar misschien was het een vissersboot

door Pieter Immerzeel
donderdag, 16 april 2026 om 5:01
bijgewerkt om donderdag, 16 april 2026 om 6:11
anp160426008 1
Het Amerikaanse leger heeft drie "mannelijke drugsterroristen" gedood bij een aanval op een schip in de oostelijke Stille Oceaan. Dat meldt het Amerikaanse Southern Command (SOUTHCOM) op X.
Volgens de Amerikanen werd het vaartuig bestuurd door terroristische organisaties. "Uit inlichtingen bleek dat het vaartuig zich op bekende drugshandelroutes in het oostelijke deel van de Stille Oceaan bevond en betrokken was bij drugshandel." Maar eerder bleek dat de VS het ook wel eens mis hebben en vissers om het leven brengen
Dinsdag doodde het Amerikaanse leger nog vier mannen bij een vergelijkbare aanval op een vermoedelijk drugssmokkelschip in de oostelijke Stille Oceaan.
Sinds september 2025 voert het leger in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump dergelijke dodelijke aanvallen uit. Volgens critici zijn deze in internationale wateren in strijd met het internationaal recht.
intro-1775113808

239855215_m

147987196_m

163858522_m

us_debt_trend

food-eating-weight

