Verstappen oppermachtig in kwalificatie

AUSTIN (ANP) - Max Verstappen mag zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten vanaf poleposition verder proberen in te lopen op Oscar Piastri en Lando Norris. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op het Circuit of the Americas in Austin de snelste in de kwalificatie: 1.32,510. Norris noteerde op bijna 3 tienden van een seconde de tweede tijd, Piastri slechts de zesde.

Verstappen won zaterdag al de sprintrace en liep daarmee 8 punten in op de gecrashte McLaren-coureurs Piastri en Norris. De 28-jarige coureur van Red Bull heeft als nummer 3 van de WK-stand een achterstand van 55 punten op klassementsleider Piastri.

Verstappen pakte zijn zevende poleposition van dit seizoen, twee meer dan Piastri. Vorig jaar startte Norris vooraan in Austin, om als vierde te eindigen. Drievoudig winnaar Verstappen vertrok toen vanaf de tweede plek en eindigde als derde. Charles Leclerc won de race. De coureur van Ferrari start nu als derde.

De kwalificatie werd al snel stilgelegd na een crash van Isack Hadjar van Racing Bulls. Na zo'n tien minuten mochten de coureurs weer de baan op. De rest van de kwalificatie verliep zonder grote problemen.

Verstappen zette bij zijn eerste poging in het laatste deel van de kwalificatie een goede tijd neer. Van een tweede poging kwam het niet meer omdat hij te laat de baan op kwam. De andere coureurs beten zich alsnog stuk op de tijd van de Nederlander.

"Dit is voor ons weer een heel goed resultaat, de auto was sterk. Het was wel wat moeilijker dan gisteren door de tegenwind en het was ook heel heet. Gelukkig was mijn eerste run in Q3 goed, want ik kon helaas geen tweede run doen, maar dat was gelukkig ook niet nodig", reageerde Verstappen in het flashinterview op het podium.

De hoofdrace begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd.