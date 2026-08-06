ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS: gesprekken tussen Libanon en Israël voorspoedig verlopen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 21:28
anp060826212 1
WASHINGTON (ANP) - De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat meldt Al Jazeera op gezag van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden in de onderhandelingen op als bemiddelaar.
Donderdag was de laatste dag van alweer de zevende onderhandelingsronde tussen de twee partijen. Hoofdthema van die besprekingen is de invulling van ontwapening van het door Iran gesteunde Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Het land houdt zich daar op, naar eigen zeggen vanwege de bedreiging die Hezbollah vormt voor gemeenschappen in het noorden van Israël. Hezbollah zelf maakt geen deel uit van de gesprekken.
Woensdag werden de gesprekken naar verluidt voortijdig stilgelegd vanwege aantijgingen aan het adres van de Libanese delegatie. Die zou onware informatie hebben gelekt aan Libanese media. Niet gemeld werd om welke desinformatie het zou gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading