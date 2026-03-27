VS: getroffen landen moeten helpen tegen tol op Straat van Hormuz

VAUX-DE-CERNAY (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio veroordeelt het Iraanse plan om tolheffing in te stellen voor de schepen die door de Straat van Hormuz willen varen. Hij zei na afloop van overleg met G7-ministers dat de landen die het meest getroffen worden door de heffing zullen moeten helpen om daar iets tegen te doen.

Iraanse parlementariërs vatten vorige week het plan op om geld te vragen aan alle schepen die langs willen varen. Op dit moment is de Straat van Hormuz, die van groot belang is voor de oliehandel, zo goed als afgesloten. Iran deed dat als vergelding voor de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het land.

De Verenigde Staten gaan nog door met die aanvallen, maar zeggen ook contact te hebben met de Iraniërs over een mogelijke deal. Rubio zei na de G7-bijeenkomst in Frankrijk tegen journalisten dat hij verwacht dat de oorlog geen maanden meer duurt, maar in de komende weken zal worden afgerond.