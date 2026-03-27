VN zoeken 80 miljoen dollar voor noodhulp vluchtelingen Iran

NEW YORK (ANP/AFP) - Om de ergste humanitaire nood in Iran en omliggende landen te lenigen, zoekt de VN-organisatie voor vluchtelingen, UNHCR, 80 miljoen dollar (69,4 miljoen euro) voor een noodplan. Daarmee moet de meest acute noodhulp tot mei gedekt worden. De hulp is onder meer bestemd voor de circa 1,8 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Iran.

Volgens de IOM, de VN-organisatie voor migratie, zijn vooralsnog geen grote migrantenstromen vanuit Iran op gang gekomen sinds Israël en de Verenigde Staten gezamenlijk dat land aanvielen, eind februari. Turkije stelde eerder echter dat Iran uitreizigers aan de Turks-Iraanse grensovergangen zou tegenhouden. Beide landen hebben aan die landsgrens dagtripjes tot nader order verboden.