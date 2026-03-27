VN zoeken 80 miljoen dollar voor noodhulp vluchtelingen Iran

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 18:53
anp270326169 1
NEW YORK (ANP/AFP) - Om de ergste humanitaire nood in Iran en omliggende landen te lenigen, zoekt de VN-organisatie voor vluchtelingen, UNHCR, 80 miljoen dollar (69,4 miljoen euro) voor een noodplan. Daarmee moet de meest acute noodhulp tot mei gedekt worden. De hulp is onder meer bestemd voor de circa 1,8 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Iran.
Volgens de IOM, de VN-organisatie voor migratie, zijn vooralsnog geen grote migrantenstromen vanuit Iran op gang gekomen sinds Israël en de Verenigde Staten gezamenlijk dat land aanvielen, eind februari. Turkije stelde eerder echter dat Iran uitreizigers aan de Turks-Iraanse grensovergangen zou tegenhouden. Beide landen hebben aan die landsgrens dagtripjes tot nader order verboden.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

generated-image

ANP-536835349

anp270326043 1

AP26051649423698-1771766898

gandr-collage

