VS geven 172 miljoen olievaten vrij uit strategische reserve

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 6:21
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan 172 miljoen vaten olie uit de strategische reserve vrijgeven. Dat meldt de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, in een verklaring op X. Het vrijgeven van de olievaten begint volgende week en zal ongeveer 120 dagen duren.
De Amerikaanse president Donald Trump gaf woensdag al aan dat hij van plan was olie vrij te geven uit de reserve, die nu ongeveer 415 miljoen vaten telt.
De 172 miljoen vaten die de VS vrijgeven, zijn onderdeel van de 400 miljoen vaten die lidstaten van het Internationaal Energieagentschap (IEA) zullen vrijgeven uit hun strategische reserves, zoals woensdag werd besloten. Nederland haalt 5,4 miljoen vaten uit de reserves.
Sinds de oorlog tussen de VS, Israël en Iran is de olieprijs wereldwijd enorm gestegen. Het vrijgeven van oliereserves moet de prijs omlaag brengen.
