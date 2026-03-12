ECONOMIE
Doden en gewonden door Israëlische aanval op strand in Beiroet

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 6:22
anp120326027 1
BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Bij een Israëlische luchtaanval op het openbare strand Ramlet al-Baida, nabij het centrum van Beiroet, zijn zeker zeven mensen gedood. 21 mensen raakten gewond, aldus het Libanese ministerie van Gezondheid. Veel inwoners van Beiroet die ontheemd zijn geraakt door het geweld hadden toevlucht gezocht op het strand van Ramlet al-Baida, schrijft Al-Jazeera.
Ook de zuidelijke buitenwijken van Beiroet werden hevig gebombardeerd. Het Israëlische leger meldt dat het daar binnen een half uur tien Hezbollah-doelen heeft getroffen.
Eerder had Hezbollah meer dan honderd raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Volgens een Israëlische defensiefunctionaris hadden Hezbollah en Iran een gecoördineerde raketaanval uitgevoerd op Israël.
Door Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al zeker 634 mensen gedood, onder wie 91 kinderen.
