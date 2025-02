VS-gezant naar Saudi-Arabië voor vredesgesprekken Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - Witte Huis-gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff reist zondag met nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz naar Saudi-Arabië voor gesprekken met een Russische delegatie over het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat zei Witkoff zondag tegen Fox News.

Witkoffs opmerkingen tegen Fox News waren de eerste officiële bevestiging dat de gesprekken plaatsvinden. Witkoff was twee weken geleden in Moskou om te praten over een gevangenenruil tussen Rusland en de VS.

President Donald Trump schreef woensdag op Truth Social al dat Witkoff en Waltz de gesprekken zullen hebben. Ook minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en CIA-directeur John Ratcliffe zullen aan de onderhandelingen deelnemen, aldus Trump.