Schaatsster Leerdam opnieuw Nederlands kampioene 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam is opnieuw Nederlands kampioene op de 1000 meter geworden. De 26-jarige schaatsster uit 's-Gravenzande won in Heerenveen in 1.13,72, net wat sneller dan Femke Kok (1.14,02) en Antoinette Rijpma-de Jong (ook 1.14,02). Zij gaan als nummers 2 en 3 ook naar de WK afstanden van volgende maand in het Noorse Hamar.

Suzanne Schulting greep net als op de 500 meter naast een WK-ticket. Ze eindigde opnieuw als vierde, in 1.15,20. Ook de als vijfde geëindigde Angel Daleman is er niet bij in Hamar.

Leerdam werd de afgelopen jaren ook al Nederlands kampioene op de 1000 meter. Op de WK kwam ze vorig jaar niet verder dan het brons.