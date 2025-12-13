Politie Nedersaksen ontruimt kerstmarkt na melding man met wapen

DUDERSTADT (ANP) - De politie in Duderstadt in de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft vrijdagavond een kerstmarkt ontruimd na een melding over een bewapende man. Er waren op het moment van de ontruiming circa 120 mensen op de kerstmarkt aanwezig, meldt onder anderen de krant Die Welt.

De politie kreeg verschillende meldingen met eenzelfde signalement van de man. Een zoektocht heeft nog niets opgeleverd.

Inmiddels is de politiemacht in de stad uit voorzorg versterkt. Dat blijft de komende dagen ook zo. Andere geplande activiteiten gaan gewoon door, aldus Die Welt.

In Maagdenburg, de hoofdstad van Saksen-Anhalt, ging eind november onder strenge beveiligingsmaatregelen de kerstmarkt van start. Vorig jaar vielen er zes doden en meer dan driehonderd gewonden toen een automobilist met hoge snelheid over de markt reed.