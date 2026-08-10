VS hadden in juli heetste maand sinds begin metingen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten beleefden in juli hun heetste maand sinds het begin van de metingen, zegt het meteorologische instituut NOAA. De gemiddelde temperatuur was die maand 76,9 graden Fahrenheit, zo'n 24,9 graden Celsius.

Het eerdere record stamde uit 1936, toen een combinatie van droogte en slechte landbouwmethodes leidde tot doden en massale migratie. De daarna heetste maanden vonden vooral in deze eeuw plaats, wat wijst op de invloed van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

De temperatuur in Hawaii, Alaska en overzeese gebieden is niet meegenomen in het gemiddelde. Het zou zowel de heetste juli als de heetste maand in het algemeen sinds het begin van de metingen zijn geweest.