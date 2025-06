VS hervatten visumaanvragen voor buitenlandse studenten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hervatten visumafspraken voor buitenlandse studenten, maar scherpen tegelijk de controle op sociale media flink aan. Consulaire medewerkers moeten aanvragers voortaan grondig screenen op "vijandige houdingen" tegenover de VS, blijkt uit een intern document van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wie in de VS wil studeren, moet een interview doen bij een ambassade of consulaat in het land van herkomst. Sinds 27 mei werden echter geen nieuwe afspraken gepland, in afwachting van strengere richtlijnen. Die zijn er nu: alle aanvragers moeten hun sociale media op openbaar zetten. Aanvragers met een verleden van politiek activisme worden extra bekeken, vooral als dat gepaard ging met vermeend geweld.

De richtlijn is ondertekend door minister Marco Rubio en verstuurd aan Amerikaanse diplomatieke posten op 18 juni. Het doel is volgens het ministerie om aanvragers te weren die een potentieel veiligheidsrisico vormen.