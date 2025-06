LA Lakers verkocht voor recordbedrag van 10 miljard dollar

LOS ANGELES (ANP/AFP) - De Los Angeles Lakers worden verkocht in een recorddeal van 10 miljard dollar (8,7 miljard euro), meldt ESPN woensdag. Daarmee wordt de NBA-ploeg het hoogst gewaardeerde sportteam in de Amerikaanse geschiedenis. De familie Buss draagt haar meerderheidsbelang over aan miljardair Mark Walter, die al mede-eigenaar is.

Hoewel Jeanie Buss aanblijft als bestuursvoorzitter, betekent de verkoop het einde van 47 jaar familiebeheer over de Lakers. Walter is topman van TWG Global, dat ook eigenaar is van onder meer het honkbalteam Los Angeles Dodgers, de vrouwenbasketbalploeg LA Sparks en het Formule 1-team Cadillac.

Lakers-legende Magic Johnson, een zakenpartner van Walter, noemde de overname "geweldig nieuws voor fans".