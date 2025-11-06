VS: Kazachstan sluit zich aan bij Abraham-akkoorden

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten gaan volgens speciaal gezant Steve Witkoff donderdag nog aankondigen dat een nieuw land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden, het verdrag dat de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en islamitische landen normaliseert. Een Amerikaanse functionaris meldt dat het gaat om Kazachstan, een land dat al ruim dertig jaar formele banden heeft met Israël, maar de relatie nu wil verbeteren.

Eerdere landen die zich aansloten bij de Abraham-akkoorden zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko en Soedan. Die landen hadden daarvoor allemaal nog geen diplomatieke betrekkingen met Israël.

Een aansluiting van Kazachstan is minder baanbrekend, maar wel symbolisch van belang. De Amerikaanse president Donald Trump wil de verdragen nieuw leven inblazen en zei vorige maand dat het de bedoeling is dat snel meer landen zich aansluiten bij de Abraham-akkoorden. Hij hoopt vooral op de deelname van Saudi-Arabië.