Brazilië lanceert fonds voor regenwoud, Noren beloven 3 miljard

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 20:10
anp061125213 1
BELÉM (ANP) - Brazilië heeft zoals eerder aangekondigd een fonds gepresenteerd dat ervoor moet zorgen dat tropische regenwouden beter worden beschermd. Het gastland van de VN-klimaattop heeft daar grootse plannen mee: uiteindelijk hoopt Brazilië op 125 miljard dollar. Noorwegen heeft direct een grote bijdrage toegezegd van zo'n 3 miljard dollar.
Nederland wil ook meedoen, maar op veel kleinere schaal, door 5 miljoen euro bij te dragen aan het opzetten van de zogenoemde Tropical Forests Forever Facility (TFFF).
Het fonds moet de komende jaren vooral worden gevuld door private investeerders. Brazilië wil 100 miljard dollar bij hen losweken. Dat doet het land door winst in het vooruitzicht te stellen. De gedachte is dat ontwikkelingslanden die hun regenwoud aantoonbaar goed beschermen, als beloning geld uit het fonds krijgen om in hun economie te investeren. Die investeringen kunnen later mogelijk winst opleveren.
