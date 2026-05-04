Enorme toename: zeer jonge kinderen delen zelf naaktfoto's, hoe kan dit?

Jonge kinderen die naaktbeelden van zichzelf maken én delen. Het gebeurt steeds vaker, waarschuwt Offlimits. Het meldpunt verwerkte vorig jaar bijna een miljoen afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. 40 procent komt van minderjarigen zelf, vaak kinderen tussen 7 en 10 jaar oud. "Hoe kan dit? Die vraag hebben wij ook", zegt de organisatie tegen het AD.

Niet eerder registreerde Offlimits zoveel afbeeldingen van seksueel kindermisbruik als in 2025.

Online misbruik

Het expertisecentrum voor online misbruik spreekt van een verontrustende toename van zelfgemaakte beelden door zeer jonge kinderen. 40 procent van alle foto's en filmpjes die het meldpunt zag, komt van minderjarigen. Van hen is 85 procent jonger dan 12 jaar.

"Ik heb lang bij de politie gewerkt, tien jaar geleden zagen we dit niet", zegt plaatsvervangend directeur Madeleine van der Bruggen van Offlimits. "We krijgen signalen van behandelaren dat steeds meer kinderen op jongere leeftijd hiermee te maken krijgen."

'Check in bij je kind’

Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat het probleem nog groter wordt? Van der Bruggen: "De dader is de enige schuldige. Maar we raden ouders aan: check in bij je kind. Ga erbij zitten, of vraag hoe de dag verliep online. Vanuit interesse.”

Zij ziet verder een rol weggelegd voor scholen. "Geef digitale vaardigheden mee. Maak het onderdeel van het standaard lespakket.” En niet pas in de bovenbouw. "Dan ben je al te laat.”

"Kinderen komen online, zoals op TikTok, in een nieuwe spannende wereld terecht. Waar verleidingen zijn. Waar mensen zijn waar ze tegenop kijken. Het is moeilijk weerstand te bieden als iemand dan vraagt om een foto. Daar wordt misbruik van gemaakt.”