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VS leggen sancties op tegen protestbeweging Palestine Action

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 17:25
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd tegen de actiegroep Palestine Action. Dat staat in een besluit van het ministerie van Financiën, waarin de groep wordt getypeerd als 'transnationale terroristische organisatie'.
De van oorsprong Britse, linkse beweging prijkt daarmee op een lijst waarop ook partijen gelieerd aan Hamas en Islamitische Staat staan. Tegoeden van de groepering in de VS worden bevroren en het wordt Amerikanen ook verboden zaken te doen met de organisatie.
Palestine Action werd in 2020 opgericht en richtte onder meer de pijlen op de Britse defensie-industrie, die volgens de groep medeplichtig zou zijn aan mensenrechtenschendingen gepleegd door Israël in Gaza.
In 2025 braken leden van Palestine Action in op een Britse luchtmachtbasis, waar toestellen werden beklad en beschadigd. Nadien plaatste het VK de groep op een terrorismelijst. Het kantoor van de VN-mensenrechtenchef noemde die zet een "verontrustend misbruik" van antiterrorismewetgeving.
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