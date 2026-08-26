Roeiers halen eerste finaleplaatsen binnen op WK in eigen land

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse roeiers hebben de eerste finaleplaatsen op de WK in eigen land binnen. De vrouwen en de mannen in de dubbeltwee doorstonden woensdag hun halve finales. De finales op dit nummer zijn vrijdag.

Regerend wereldkampioenen in de dubbeltwee Benthe Boonstra en Roos de Jong werden tweede in een spannende halve finale waarin vier boten binnen 4 seconden finishten. De Nederlandse boot lag gedurende de hele race in de top 3, de klassering die nodig was om de finale te bereiken. Boonstra en De Jong wonnen in andere boten respectievelijk olympisch goud en zilver in Parijs in 2024.

Simon van Dorp en Melvin Twellaar wonnen hun halve finale met meer dan een bootlengte afstand van Servië. Van Dorp won in Parijs brons in de skiff. Twellaar won in Parijs en in Tokio in 2021 olympisch zilver in de dubbeltwee. Dit jaar werden zij samengevoegd in de dubbeltwee.