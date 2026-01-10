VS: meer sancties tegen Venezuela opheffen

WASHINGTON (RTR/ANP) - De Verenigde Staten zijn bereid om meer sancties tegen Venezuela op te heffen. Bovendien zou vijf miljard dollar aan bevroren tegoeden kunnen worden vrijgegeven om de Venezolaanse economie te helpen. Dat heeft minister Scott Bessent van Financiën van de regering-Trump in een interview met persbureau Reuters gezegd.

Met het verlichten van de sancties kunnen de olieverkopen verder worden opgevoerd, aldus Bessent tegen Reuters. Volgens de minister zullen ook Amerikaanse oliebedrijven "terugkeren naar Venezuela om de productie op gang te helpen". Hij zei ook te gaan praten met de leiders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank over het "hernieuwen van de banden" met het Zuid-Amerikaanse land. Het IMF beheert ook Venezuela's bevroren tegoeden van circa 4,3 miljard euro.

De VS vielen vorige week Venezuela binnen om president Nicolás Maduro gevangen te nemen, die is aangeklaagd voor drugshandel. De rest van de regering bleef daarna in functie.