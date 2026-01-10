Beveiliger olympische bouwplaats dood, mogelijk door bevriezing

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - De Italiaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de dood van een beveiliger bij het olympisch ijsstadion van Cortina d'Ampezzo. De man overleed onder verdachte omstandigheden, mogelijk door de vrieskou.

De 55-jarige beveiliger verbleef in een keet bij de bouwplaats van het stadion. Een ruimte die alleen verwarmd kon worden met een kleine kachel, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA, terwijl het die nacht 10 graden vroor. Toen hij zich onwel voelde, belde hij collega's die vervolgens alarm sloegen. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren.

De tragedie gebeurde donderdagnacht, maar ANSA meldt nu dat het Openbaar Ministerie het lichaam van de man heeft opgeëist om een uitgebreide autopsie te kunnen doen. Volgens de advocaat die de nabestaanden in de arm hebben genomen, werkte de man "in een nachtdienst, buiten, in bijzonder barre weersomstandigheden".

De Winterspelen in Milaan en Cortina beginnen op 6 februari.