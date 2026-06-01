VS melden neerhalen twee Iraanse raketten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse krijgsmacht zegt zondagavond twee Iraanse ballistische raketten te hebben onderschept die "gericht waren op Amerikaanse troepen in Koeweit". Dat schrijft het Amerikaanse commandocentrum in het Midden-Oosten, CENTCOM, op X.

"Deze raketten werden onmiddellijk uitgeschakeld en er zijn geen Amerikaanse militairen gewond geraakt." CENTCOM schrijft Amerikaanse troepen te blijven beschermen "tegen Iraanse agressie", terwijl het "tegelijkertijd het aanhoudende staakt-het-vuren steunt".

Zaterdag en zondag voerden de VS aanvallen uit op Iraanse doelen. Het land noemde dit zelfverdediging. Het was onder meer een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Iran meldde maandagochtend dat het een militaire basis heeft aangevallen die door de Amerikaanse luchtmacht wordt gebruikt.