VS: Oekraïne-overleg met Rusland verloopt goed

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 17:30
ABU DHABI (ANP/AFP) - Het overleg van de Amerikaanse topfunctionaris Dan Driscoll met een Russische delegatie over Oekraïne "verloopt goed", aldus zijn woordvoerder. Ze praten in Abu Dhabi over het Amerikaanse conceptplan voor het stoppen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
De topman van het ministerie van Defensie en zijn team zijn "laat op maandag en de hele dinsdag in gesprek geweest met de Russische delegatie om een blijvende vrede in Oekraïne te bereiken", zegt de woordvoerder. "De gesprekken verlopen goed en we blijven optimistisch."
De bijeenkomst volgt op overleg op hoog niveau tussen de Verenigde Staten, Oekraïne en Europese bondgenoten in Zwitserland. De VS hebben afgelopen week "enorme vooruitgang" geboekt richting een vredesdeal, stelt een Witte Huis-woordvoerder. "Er zijn een paar delicate, maar niet onoverkomelijke details die moeten worden uitgewerkt en waarvoor verder overleg tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten nodig is."
