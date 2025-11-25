ECONOMIE
Vivera dreigt boete te krijgen om gebruik woord 'gehakt'

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 17:31
AMSTERDAM (ANP) - Vivera dreigt een boete te krijgen van ruim 1000 euro omdat de producent van vleesvervangers het woord 'gehakt' gebruikt op de verpakkingen van zijn plantaardige producten. Het bedrijf heeft hierover een brief ontvangen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die is ingezien door het ANP.
Meerdere makers van vleesvervangers kregen vorige maand al een waarschuwing van de NVWA, omdat ze een wet hadden overtreden waarin staat wanneer een product gehakt mag heten. Vegetarische producten voldoen niet aan de voorwaarden en mogen daarom geen gehakt genoemd worden, legde de NVWA toen uit.
Vivera, dat in handen is van de Braziliaanse vleesverwerker JBS, krijgt tot 5 december de tijd om te reageren. Daarna neemt de NVWA een besluit. Vivera en De Vegetarische Slager willen in gesprek met de autoriteit. Ze vinden dat de wet niet toepasbaar is op de plantaardige producten van de bedrijven en passen de productnamen naar eigen zeggen daarom ook niet aan.
