VS plannen tweede deportatie migrant Abrego

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering is van plan om migrant Kilmar Abrego voor een tweede keer te deporteren. Dat vertelde een advocaat van de regering donderdag tegen een rechter. Het plan is niet om hem terug te sturen naar El Salvador, waarheen hij in maart ten onrechte werd gedeporteerd.

Het is niet duidelijk wanneer de deportatie plaatsvindt en naar welk land dat zal zijn. Er loopt nog een strafzaak tegen Abrego, die beschuldigd wordt van het smokkelen van migranten naar de Verenigde Staten.

Abrego, een Salvadoraan, werd in maart gedeporteerd en gevangengezet in El Salvador, ondanks een rechterlijke uitspraak uit 2019 die zijn uitzetting verbood vanwege het risico op vervolging aldaar. Sinds begin deze maand is hij terug in de VS vanwege de strafzaak tegen hem.

De zaak van de 29-jarige Abrego, die tijdens zijn arrestatie in Maryland woonde met zijn Amerikaanse vrouw en hun jonge zoon, is een symbool geworden van het harde immigratiebeleid van president Donald Trump.