VS riskeren woede China met grote wapenverkoop aan Taiwan

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 5:59
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben een pakket wapenleveranties aan Taiwan ter waarde van maximaal 11,15 miljard dollar (zo'n 9,5 miljard euro) goedgekeurd. De stap leidt mogelijk tot een boze reactie uit China. Beijing beschouwt het autonoom bestuurde Taiwan als een afvallige provincie.
De goedkeuring werd woensdagavond laat (lokale tijd) door het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De verkopen omvatten een breed scala aan materieel, waaronder raketten, drones en artilleriesystemen, volgens de Amerikanen bedoeld om de verdediging van het eiland te versterken.
Het gaat onder meer om HIMARS-raketten ter waarde van maximaal 4,05 miljard dollar en zelfrijdende houwitsers, zware artilleriestukken die projectielen in een hoge baan kunnen afschieten, ter waarde van ongeveer 4 miljard dollar.
