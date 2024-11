VS schorten strategische samenwerking met Georgië op

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten schorten hun strategische samenwerking met Georgië op, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De stap komt na het besluit van regeringspartij Georgische Droom om de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie tot 2028 te staken.

"Wij veroordelen het buitensporige geweld dat is gebruikt tegen Georgiërs die terecht protesteren tegen dit verraad aan hun grondwet - de EU is een bolwerk tegen het Kremlin", aldus woordvoerder Matthew Miller van het buitenlandministerie op X.

De afgelopen dagen zijn er felle protesten in onder meer Tbilisi tegen de regering van premier Irakli Kobakhidze. Daarbij treedt de politie hard op. Ook zaterdagavond verzamelden vele duizenden demonstranten zich in de hoofdstad waar de oproerpolitie massaal aanwezig is.