Trump wil Charles Kushner als ambassadeur in Frankrijk

Toekomstig Amerikaans president Donald Trump draagt de vader van zijn schoonzoon Jared Kushner, vastgoedmagnaat Charles Kushner, als ambassadeur in Frankrijk voor. "Hij is een geweldige zakenleider, filantroop en dealmaker, die een sterke pleitbezorger zal zijn van ons land en zijn belangen", zei Trump in een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social.

Trump verleende Charles Kushner, de schoonvader van zijn dochter Ivanka, in 2020 gratie. Kushner, net als Trump een vastgoedontwikkelaar, werd in 2005 veroordeeld voor fraude met campagnegeld, belastingontduiking en het ongeoorloofd beïnvloeden van getuigen. Kushner kreeg twee jaar celstraf, maar mocht al in 2006 de gevangenis verlaten.