VS schorten subsidie aan Colombia op om drugs

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro ervan beticht dat hij oogluikend drugsproductie toestaat in zijn land. Als maatregel zei Trump de "grootschalige betalingen en subsidies" aan het land stil te zetten. Hij voegde eraan toe dat Petro een "onpopulaire en laaggewaardeerde leider met een grote mond richting de VS" is.

"Vanaf vandaag zullen deze en iedere andere vorm van betaling of subsidie niet langer worden verstrekt", schreef Trump in kapitalen op Truth Social. Afgelopen maand stelden de VS al dat zij Colombia niet langer zien als bondgenoot in de strijd tegen drugs. Volgens Trump is het aan Petro om de "killing fields" te sluiten, "anders doen de VS het voor hem, en dat zullen we niet met zachte hand doen". Met die term verwijst hij naar de drugsgerelateerde moorden rondom de velden waar cocabladeren worden verbouwd voor de cocaïneproductie.

"Bedankt voor uw aandacht voor dit onderwerp", besloot Trump zijn bericht.