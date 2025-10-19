ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS schorten subsidie aan Colombia op om drugs

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 16:42
anp191025115 1
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro ervan beticht dat hij oogluikend drugsproductie toestaat in zijn land. Als maatregel zei Trump de "grootschalige betalingen en subsidies" aan het land stil te zetten. Hij voegde eraan toe dat Petro een "onpopulaire en laaggewaardeerde leider met een grote mond richting de VS" is.
"Vanaf vandaag zullen deze en iedere andere vorm van betaling of subsidie niet langer worden verstrekt", schreef Trump in kapitalen op Truth Social. Afgelopen maand stelden de VS al dat zij Colombia niet langer zien als bondgenoot in de strijd tegen drugs. Volgens Trump is het aan Petro om de "killing fields" te sluiten, "anders doen de VS het voor hem, en dat zullen we niet met zachte hand doen". Met die term verwijst hij naar de drugsgerelateerde moorden rondom de velden waar cocabladeren worden verbouwd voor de cocaïneproductie.
"Bedankt voor uw aandacht voor dit onderwerp", besloot Trump zijn bericht.
loading

POPULAIR NIEUWS

20c573db-beb9-4af7-9dd8-996d6181d70f

VS: Hamas plant een aanval

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

ANP-525689601

Genoeg leegstand in Nederland 200.000 woningen

mobile

Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

shutterstock_2660546911

Zo wapen je je beter tegen mislukking

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

Loading